Update am Abend: Pflege, Nato, Dortmund in Oranje - der Tag

Weit ist es nicht vom Teamquartier in Wolfsburg nach Dortmund, die Anreise der niederländischen Nationalmannschaft lief trotzdem nicht ganz rund. Weil die Bahn ziemlich verspätet war, nahm das Team Berichten zufolge den Flieger. Die wenigsten Oranje-Fans dürften spontan so eine Alternative in petto haben. Gleichwohl werden 80.000 von ihnen in der Stadt erwartet, wenn dort am Abend die Niederlande gegen England um den Einzug ins EM-Finale spielen (21 Uhr, ARD).