Update am Abend : EU-Recht und Gerechtigkeit

Gegen all das demonstrierten am Sonntag Hunderttausende in der Hauptstadt Warschau - an einem symbolträchtigen Datum. Der 4. Juni 1989 war der Tag, an dem die ersten teilweise freien Wahlen im Land stattfanden. Erwirkt hatte das die Demokratiebewegung und die Gewerkschaft Solidarność. Polen hat sich seine Demokratie in den 80er Jahren hart erkämpft. Im Herbst findet wieder eine Parlamentswahl statt. Ob die Proteste sich an der Wahlurne auswirken, wird sich dann zeigen.