Update am Abend : Echte Männerarbeit?

In der Serie "WIR" geht es um das Leben und die Träume eines Freundeskreises in ihren Dreißigern. Sind alle Träume in Erfüllung gegangen? Und was macht mich eigentlich wirklich glücklich? In Staffel drei geht es um Maik und Linh. Während sich bei den anderen viel verändert hat, ist bei den beiden eigentlich alles beim Alten. Oder etwa doch nicht? (drei Staffeln mit 12 Folgen von rund 23 Minuten)