Update am Morgen: Letzter Weckruf für Europa

Noch sind die USA in Europa militärisch präsent. Über 30.000 Soldaten sind beispielsweise in Deutschland stationiert. Doch auch Richtung Osten steht die US-Army. Sie sichern in Ländern wie Polen und Estland die Ostflanke der Nato. Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine sah es die Biden-Administration als notwendig an, deren Anzahl noch einmal zu erhöhen. Heute sind es allein 10.000 Soldaten in Polen.