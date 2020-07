Eine Milliarde Kinder weltweit gehen derzeit wegen der Corona-Krise nicht zur Schule. Die Kinderrechtsorganisation Save the Children warnt vor einem Bildungsnotstand. Bis Jahresende könnten fast zehn Millionen Kinder für immer vom Unterricht ausgeschlossen sein. Besonders betroffen seien Mädchen in ärmeren Ländern oder Konfliktregionen, die aufgrund der Schulschließungen und wirtschaftlichen Probleme in Kinderarbeit oder Frühehen gezwungen würden, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht.