Update am Abend: Polen weiß, was Rechtsruck bedeutet

während viele europäische Staaten aktuell einen Rechtsruck erleben, zeigt Polen, dass es auch anders geht: Im Parlament in Warschau gab Donald Tusk heute seine Regierungserklärung ab. Am Abend folgt eine Vertrauensabstimmung. Und wenn alles nach Plan läuft, wird er mit seiner liberal-konservativen Bürgerkoalition morgen wohl auch ganz offiziell die nationalkonservative PiS ablösen. Da kann PiS-Strippenzieher Jaroslaw Kaczynski sie noch so laut als "deutsche Agenten" beschimpfen; künftig wird er sich wieder mehr seinen Katzen und weniger der Regierungspolitik widmen dürfen.