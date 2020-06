Weil sich etliche Gemeinden im Südosten des Landes mit dem Segen der Kirche zu "LGBT-freien Zonen" erklären, werden Homosexuelle gerade massiv in die Anonymität gedrängt. Lange war das auch bei uns so. Auch in Polen sind verdrängte Sexualität und Missbrauch besonders ein Problem der katholischen Kirche. Der Spielfilm "Klerus" oder Dokumentationen wie "Nur sag es niemandem" erreichten in den Kinos ein riesiges Publikum.