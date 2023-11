Update am Morgen : Wenig Wirkung durch Asylbeschlüsse erwartet

250.000

In Deutschland gibt in diesem Jahr täglich 250.000 neue Schadprogramm-Varianten. Das erste Computervirus wurde heute vor 40 Jahren in Kalifornien präsentiert. Inzwischen sind Viren in der digitalen Welt unsere ständigen Begleiter. Für die IT-Sicherheit in Deutschland gilt Ransomware als die größte Gefahr.