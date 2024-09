Update am Morgen: Aufholjagd der SPD in Brandenburg

Der Tag wird weltweit an unterschiedlichen Terminen gefeiert. Die UN begehen den Weltkindertag am 20. November. In Deutschland wird er seit 1954 am 20. September gefeiert. Viele Städte in den neuen Bundesländern begehen ihn am 1. Juni, dem Tag, an dem in den sozialistischen Ländern der Weltkindertag gefeiert wurde. Motto in diesem Jahr: "Mit Kinderrechten in die Zukunft".