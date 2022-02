Am Freitag schneit oder regnet es anfangs im Süden, später fällt nur noch in den Alpen etwas Schnee. In der Mitte gibt es einige Regen-, Schnee- und Graupelschauer, dazwischen zeigt sich aber auch die Sonne. Ganz im Norden scheint sie am Nachmittag länger. An den Küsten und in Schauernähe sind starke oder stürmische Böen möglich, sonst weht der Wind nur mäßig. Die Temperatur erreicht 2 bis 8 Grad.