genießen wir den herrlichen Spätsommer, solange es geht - denn der Blick geht schon bang nach vorn: was, wenn die Temperaturen fallen, alles sich nur noch in geschlossenen Räumen abspielt? Was, wenn die Corona-Infektionszahlen rasant steigen und es schwierig wird zu unterscheiden, was noch Schnupfen oder schon Pandemie ist … kommt dann die berühmt-berüchtigte "zweite Welle"?