Das Corona-Management insgesamt schlecht bewertet, das Impfen katastrophal. Fast alle Befragten finden, das läuft schlecht. Der Geduldsfaden ist offenkundig einer Mehrheit gerissen. Und da die genannten Politiker*innen in Amt und Verantwortung alle der CDU angehören, folgt in der Projektion die Quittung auf dem Fuß. Die Union verliert innerhalb von vier Wochen so viel an Zustimmung, wie wir es selten messen.