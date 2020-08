Trump nimmt seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat an: Zum Abschluss des Parteitags der Republikaner hat Donald Trump in einer Rede am Weißen Haus seine Nominierung angenommen. In seiner Rede sprach der derzeitige US-Präsident, der das Amt nach der Wahl im November behalten will, von großen Erfolgen in seiner Amtszeit und kritisierte Konkurrent Joe Biden stark.