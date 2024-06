Update am Morgen: Mehr Optimismus in Deutschland - im Fußball

die Europameisterschaft ist ein Volltreffer, was die Stimmung im Land angeht! Jubelnde und feiernde Fans und das nicht nur bei den anderen Teams - die Euphorie rund um die deutsche Mannschaft schlägt sich auch in den neuesten Zahlen des ZDF-Politbarometers nieder. Waren es vor Beginn der EM noch gerade mal sieben Prozent der Befragten, die an den Titelgewinn glaubten, ist die Zuversicht jetzt rasant gestiegen: Über ein Drittel ist der Meinung, dass Deutschland Fußball-Europameister wird.