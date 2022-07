Update am Morgen : G7-Gipfel? Find ich gut!

es gibt Tage, da überrascht mich das Politbarometer auch nach vielen Jahren noch. Heute ist so ein Tag. Was wird nicht immer gemeckert und kritisiert, wenn sich Staats- und Regierungschefs treffen, wie jetzt beim G7-Gipfel in Elmau. Viel zu teuer, was für ein Aufwand, all die Polizisten. So oder ähnlich klingt das - nur: Es ist keine Mehrheit, die so denkt. Sondern eine kleine, aber laute Minderheit.