Am Freitag halten sich im Nordwesten viele Wolken, zeitweise regnet es. Sonst beginnt der Tag freundlich. Allerdings ziehen ganz im Süden im Laufe des Tages Wolken auf. Vom Schwarzwald bis nach Niederbayern entwickeln sich kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Der Wind weht frisch und böig aus Südwest, an der Ostsee mit stürmischen Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad in Schleswig-Holstein und 29 Grad an der unteren Donau.