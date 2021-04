Das schien eine klare Sache zu sein. Der Vorsitzende der größeren Unionspartei, der CDU, hat so etwas wie das natürliche Recht auf den Zugriff. Armin Laschet also in der Pole Position. CSU-Chef Markus Söder betonte lange brav, sein Platz sei in Bayern. Um dann doch noch seinen Hut in den Ring zu werfen.