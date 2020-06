Jetzt stehen die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen am Pranger. Wir wissen schon lange, dass für Billigfleisch ein hoher Preis zu zahlen ist. Von Dumpinglohn-Ausbeutung der Arbeiter bis zu Tierquälerei auf Viehtransporten und in Schlachthöfen. Nur: Wollten wir das wissen beim Einkauf an der Fleischtheke? Die meisten wohl eher nicht. Jetzt, wo Schlachthöfe zu Viren-Hotspots geworden sind, müssen wir hinschauen. Auch wenn es uns nicht gefällt. Corona legt gnadenlos offen, was an Elend hinter Billigfleisch steht. Und was sich ändern muss.