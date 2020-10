Im aktuellen Politbarometer haben wir gefragt, wer die CDU am ehesten erfolgreich in die Zukunft führen kann. Das Ergebnis zeigt ein diffuses Bild, wenig Klarheit. Bei allen Befragten liegt Laschet recht deutlich vor Merz. Bei den Anhängern der Union aber liegt Merz vorn. In beiden Gruppen liegt Röttgen nur auf Platz drei.