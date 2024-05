Update am Morgen: Schub vom Parteitag - es läuft für Merz

In Deutschland hat noch kein aktiver männlicher Fußball-Profi seine Homosexualität öffentlich gemacht. Das könnte sich heute, am Internationalen Tag gegen Homophobie, ändern. Denn der schwule Ex-Jugendnationalspieler Marcus Urban hatte schon im November ein Gruppen-Coming-out im Profifußball für den 17. Mai angekündigt. Ein Fan-Zusammenschluss hat den Profis schon einmal in einem Offenen Brief Unterstützung zugesichert.