Alles begann am 28. Mai 1961. Damals veröffentlichte Peter Benenson, Amnestys Gründer, den Zeitungsartikel "The Forgotten Prisoners" - als Antwort auf die Inhaftierung zweier Portugiesen, die in einer Bar auf die Freiheit angestoßen hatten - das Wort "liberdade" war während der Salazar-Diktatur verboten. Benenson forderte seine Leser auf, Briefe für die Freilassung politisch Inhaftierter an ihre Regierungen zu schicken. Sein "Appeal for Amnesty" wurde international abgedruckt und gilt als das Gründungsdatum von Amnesty International.