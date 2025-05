Update am Morgen: Erst gestolpert, dann gefangen

Guten Morgen,

Am meisten Aktionismus entfaltete in den ersten zwei Wochen ja Innenminister Dobrindt mit Grenzkontrollen, Zurückweisungen und vor allem symbolträchtigen Bildern mit Polizei-Weste. Das Meinungsbild dazu ist gemischt. Etwa gleich viele Befragte glauben beziehungsweise glauben nicht, dass das zu weniger illegaler Migration führt.

Dass die Regierung Merz im Bereich Migration die Probleme lösen kann, davon ist noch keine Mehrheit überzeugt. Auch bei den Themen Rente und Wohnungsmarkt fehlt Vertrauen in die Wirkkraft der neuen Regierung. Anders bei der Wirtschaft: Hier trauen die Deutschen ihr am meisten zu.

In der Sonntagsfrage messen wir keine großen Verschiebungen. Der Abstand zwischen Union und AfD bleibt erhalten. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, wäre weiterhin Schwarz-Rot nicht mehr möglich. FDP und BSW blieben nach wie vor in der außerparlamentarischen Opposition.