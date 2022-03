Baerbock in Belgrad: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kommt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad zusammen. In der Vergangenheit pflegte Vucic traditionell gute Beziehungen zu Russland. Serbien stimmte kürzlich zwar in einer Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York für eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs. Den EU-Sanktionen gegen Russland will Vucic allerdings nicht folgen.