Grüne und FDP gehen in zweite Gesprächsrunde: Die Spitzen von Grünen und FDP wollen ihre Gespräche über eine gemeinsame Beteiligung an der neuen Bundesregierung vertiefen. Bei der dann zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt. Am Wochenende sollen bilaterale Sondierungsgespräche mit Union und SPD beginnen.