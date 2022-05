Update am Morgen : Die Wahlen und ihre Signale

Florian Kunze, Leiter des Future of Work Lab an der Universität Konstanz, beschäftigt sich mit gegenwärtigen und Zukunftsthemen der Arbeitswelt - und begrüßt die Initiative. "Was ich in meinen Forschungsergebnissen sehe ist, dass viele Beschäftigte schon sehr stöhnen unter der Meetingkultur, gerade in großen Organisationen. Die waren schon vor Corona sehr häufig und jetzt, durch das mobile Arbeiten, hat das an Intensität teilweise noch mal zugenommen."