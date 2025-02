Update am Abend: Politiker im Spotlight und Trumps Drohungen

der Bundestagswahlkampf ist in der heißen Phase - täglich ringen Spitzenpolitiker in TV-Duellen oder Interviews um die Gunst der Wähler. So wie gestern Kanzler Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Merz . Heute richtet sich das Scheinwerferlicht auf die Kanzlerkandidaten der Grünen und der AfD. In zwei Ausgaben von "Was nun...?" stellen sich Robert Habeck (19:25 - 19:50) und Alice Weidel (19:50 - 20:15) den Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek - getrennt voneinander.