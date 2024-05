Update am Abend: Politische Straftaten auf Rekordhoch

Guten Abend,

Mehr Taten im Zusammenhang mit Nahost-Konflikt

Anstieg bei rechts- und linksextremen Delikten

Reichsbürger vor Gericht

Amal Clooney und der Haftbefehl gegen Netanjahu

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Grafik des Tages

Weitere Schlagzeilen

Überfliegerin des Tages

Dorothy Jean Tillman hat in Verhaltensmedizin am College of Health Solutions der Arizona State University promoviert - mit gerade einmal 17 Jahren. Im Alter von 10 Jahren schrieb sich Tillmann am College of Lake County mit dem Hauptfach Psychologie ein, wo sie im August 2016 ihren Associate Degree machte. 2018 folgte ein Bachelor of Science in Geisteswissenschaften, 2020 der Master.