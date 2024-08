Update am Morgen: Fahndern winkt ein neues Gesetz

Guten Morgen,

heute ist der "Wink-der-Überwachungskamera-zu-Tag". Was sperrig klingt, ist wohl auch nicht ganz ernst gemeint. 2011 im Internet ins Leben gerufen, beschäftigt sich der Tag mit dem jedoch nicht ganz unwichtigen Phänomen, dass in "unsicheren Zeiten" der Ruf nach einem Mehr an Überwachung und damit vermeintlich größerer Sicherheit zunimmt.