Tod oder mundtot - unter finsteren Mächten war unabhängige Berichterstattung immer schon gefährlich. Darauf weist seit 1995 eine "Jahresbilanz der Pressefreiheit" hin, so eben auch heute. Erstellt wird sie von der Organisation "Reporter ohne Grenzen". Deren Vorsitzender Christian Mihr sagte mir: "Seit wir Bilanz ziehen, war die Zahl der willkürlich inhaftierten Journalistinnen und Journalisten noch nie so hoch wie in diesem Jahr." Weltweit säßen 488 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit hinter Gittern. 212 seien in China, Myanmar und Belarus eingesperrt. 65 gelten derzeit als entführt. Zugleich sei die Zahl der aufgrund ihrer Arbeit getöteten Medienschaffenden mit 46 so niedrig wie seit fast 20 Jahren nicht mehr.