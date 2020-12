Wo Journalisten um ihr Leben fürchten müssen, herrscht keine Pressefreiheit. Wo keine Pressefreiheit herrscht, ist die Demokratie unter Beschuss. Nicht nur in Südamerika oder Asien - auch bei uns in Europa. Auch bei uns in Europa werden kritische Journalisten getötet, wie unlängst in Malta und der Slowakei. Auch bei uns in Europa greifen Regierungen die Freiheit der Presse an. Im ZDF-Morgenmagazin hatten wir dazu diesen Monat einen Schwerpunkt. Wir berichteten unter anderem aus Polen, Serbien, der Türkei und Russland. [Eine Zusammenfassung der Recherche zur Pressefreiheit finden Sie hier.]