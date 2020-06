Satire ist immer auch eine gehörige Portion Kritik am Ist-Zustand der Welt. Doch wie kritisch sind die Kritiker gerade in der Corona-Krise? Max Uthoff und Claus von Wagner öffnen den Backstagebereich der Anstalt und hören sich an, was ein enttäuschter Ex-Zuschauer (gespielt von Max Uthoff) zu sagen hat.