zweifacher Mord, 68-facher Mordversuch und unfassbarer Hass: Ab heute muss sich Stephan Balliet vor Gericht verantworten. Am 9. Oktober 2019 wollte er in der Synagoge von Halle ein Massaker anrichten. Es ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Doch die Tür der Synagoge hält stand, und so zieht Balliet schießend durch die Straßen, tötet eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss und streamt sich dabei live. "Einmal Loser, immer Loser", jammert er zwischen den Morden - nicht etwa wegen irgendeines Schuldgefühls, sondern weil seine selbst gebaute Waffe klemmt.