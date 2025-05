Update am Morgen: Kommt er? Warten auf Putin

Guten Morgen,

kommt er oder kommt er nicht? Gibt es morgen in der Türkei wirklich ein Gipfeltreffen zwischen Selenskyj Putin , eventuell Trump ? Der Kreml lehnt es ab, sich genauer zu äußern. Sagt nur, dass sich die russische Seite für die geplanten Gespräche vorbereite. Wen man genau schicke, werde bekannt gegeben, "wenn der Präsident dies für nötig hält", erklärt Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Der ukrainische Präsident wiederum besteht auf eine Begegnung auf höchster Ebene. Es wäre übrigens das erste Treffen zwischen Selenskyj und Putin seit Dezember 2019. Und so blickt die Welt also mal wieder gespannt auf die Schachzüge Moskaus.

Warten auf einen wirklichen Waffenstillstand, warten darauf, dass Putin nicht nur eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine fordert. Warten und Hoffen - das ist bitterer Alltag in der Ukraine.

Besonders dramatisch ist es für alle, die Angehörige vermissen. Mütter, Väter, Geschwister hoffen auf jede noch so kleine Information. Viele sind deshalb bei jeder Rückkehr von Kriegsgefangenen dabei.

"Wie soll ich erklären, was ich fühle?", sagt Yuriy Baranov. Seit drei Jahren hat er nichts mehr von seinem Sohn Ernest gehört. "Es bedeutet Stress, wenn er wieder nicht dabei ist." Niemand weiß genau, wer freikommt, erst kurz vor Ankunft werden die Namen veröffentlicht.

ZDF-Reporterin Alica Jung berichtet heute im auslandsjournal über unfassbare Verzweiflung und unfassbares Glück. Anastasiia und Inha können ihren Bruder nach 18 Monaten wieder in die Arme schließen.

Seit Kriegsbeginn gab es insgesamt 64 Gefangenenaustausche - einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die Ukraine noch kooperieren. Hoffen wir, dass bei einem möglichen Gipfeltreffen mehr herauskommt.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Erste Regierungserklärung von Kanzler Merz: Gut eine Woche nach seiner Wahl zum Bundeskanzler gibt Friedrich Merz heute Mittag im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab (13 Uhr). In der etwa 45-minütigen Rede wird er sein Programm für den Start der Koalition von Union und SPD vorstellen. Zuvor werden Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) den Abgeordneten in einer Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen (11:30 Uhr).

EU-Gericht urteilt zum "Pfizer-Gate" : Die "New York Times" hat auf Herausgabe von Textnachrichten geklagt, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyens an Pfizer-Chef Albert Bourla geschickt haben soll. Die heute erwartete Entscheidung wird weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit der EU-Spitzenbeamten haben und könnte auch einen Schatten auf von der Leyens zweite Amtszeit werfen.

US-Präsident setzt Reise durch die Golfstaaten fort : Bei Trumps Besuch in Katar stehen Wirtschaftsfragen im Vordergrund, sicherheitspolitische Themen wie die Lage im Gazastreifen oder die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sind nachgeordnet.

Lage im Nahost-Konflikt

Israel will in den kommenden Tagen "mit voller Kraft" im Gazastreifen vorrücken. Ziel sei die "Zerstörung" der Hamas.

