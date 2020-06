Wegen Corona konnte das Militär nicht am 9. Mai entlang des Kreml paradieren, wie üblich im demokratischen Russland seit 1991. Putin verlegte die Schau für sich passend. Denn gleich nach der prächtigen Feier beginnt heute das Referendum über seine eigene Machtverlängerung. Bis zum 1. Juli soll abgestimmt werden - und wenn es so ausgeht wie Putin will, dann kann er bis 2036 Präsident bleiben. Er käme dann auf insgesamt 31 Jahre im höchsten Amt. So viel, wie Stalin KPdSU-Generalsekretär war.