Ukraines Präsident fordert und bietet an: Wolodymyr Selenskyj hat die Absage an eine Nato-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt - vorausgesetzt, Russland stimme einer Feuerpause, einem Truppenabzug und Sicherheitsgarantien zu. In einem Interview hatte Selenskyj zuvor angekündigt, seine Landsleute über alle möglichen Vereinbarungen mit Russland per Volksabstimmung entscheiden zu lassen.