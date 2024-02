Update am Abend: Putin, Drohung, Blitzer - der Tag in Kürze

Was ist legitimer Protest und was geht einen Schritt zu weit? Nach der Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen im baden-württembergischen Biberach gibt es auch Berichte über Anfeindungen in anderen Orten. So zeigen Bilder vom Abend aus Schorndorf (ebenfalls Baden-Württemberg), wie eine wütende Menge die Grünen-Chefin Ricarda Lang bedrängt und beschimpft, sie an der Abreise hindert. Von Buh-Rufen der Menge begleitet brachten Polizeibeamte die Politikerin in Sicherheit. "Es ist auch nicht normal, dass politische Veranstaltungen abgesagt werden müssen, weil es keine Sicherheit mehr geben kann. Das ist ein Zustand, an dem wir uns in einer Demokratie niemals gewöhnen dürfen", sagte Lang vorher von der Bühne über die abgesagte Veranstaltung in Biberach.