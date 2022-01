Was will Putin? Diese Frage hat sich heute auch US-Außenminister Antony Blinken gestellt. Nach seinem Treffen mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow kündigte Blinken an, die US-Regierung werde Russland nächste Woche schriftliche "Ideen" zur Beilegung der Ukraine-Krise vorlegen. Aber was, wenn Putin diese Krise gar nicht beilegen will?