Wem gerade angesichts der angespannten Weltlage nach etwas Lachen und Leichtigkeit ist, kann sich etwa heute Abend in eine Komödie flüchten: Der französische Film "Super-Hypochonder" bringt Sie sicher auf andere Gedanken. Den Hypochonder, also jemanden, der sich Krankheiten einbildet, spielt Dany Boon. In die Rolle des Arztes, der den Hypochonder mit einem Trick heilen will, schlüpft Kad Merad. Boon und Merad sind ein unschlagbares Comedy-Duo, das schon in "Willkommen bei den Sch'tis" glänzte. Ihr Nachfolger "Der Super-Hypochonder" ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. (103 Minuten, FSK 6)