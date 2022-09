Update am Abend : Die Welt nimmt Abschied von der Queen

Die Blicke richten sich nun auf ihren Nachfolger: Seit gestern ist Prinz Charles nicht mehr Prinz, sondern König Charles III. Heute Abend wird er sich in einer Fernsehansprache an die Nation wenden. Bei ZDFheute live können Sie die Rede mitverfolgen, alles Weitere zur Queen und den Ereignissen in den kommenden Tagen finden sie in unserem Liveblog. Und in der Hymne des Vereinigten Königreichs wird es fortan heißen: "God save the King".