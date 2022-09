Update am Morgen : Ein letzter Tag mit der Queen

Die zentralen Fragen unserer Zeit - "Was sorgt für Frieden?", "Was ist sozial gerecht?" oder "Mit welchen Ideen kommen wir am besten aus der Krise?" sind so groß, dass sie uns noch lange beschäftigen werden. Da tut es nicht weh, einmal für einen Tag innezuhalten. Zum Beispiel, um einer Jahrhundert-Persönlichkeit zu gedenken - mit allen Licht- und Schattenseiten. Abermillionen Menschen werden das heute in London und, dank Live-Übertragung, rund um den Globus tun. Es wird nostalgische und kritische Stimmen geben, aber alle werden sie für einen kurzen Moment vereint sein, im Blick nach London, bevor sie sich wieder den Problemen unseres Alltags zuwenden.