Update am Abend : Gemeinsamkeiten entdecken in der Trauer

es ist die vermutlich größte Beerdigung, die die Welt je gesehen hat. Die Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. in London sind schon heute ein historisches Ereignis. Am Abend wird die Verstorbene in Windsor im Kreise ihrer Familie beigesetzt. An der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip soll die Queen in der König George VI.-Gedächtniskapelle ihre letzte Ruhe finden.