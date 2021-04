"Wie viel Soldat steckt noch in mir?", fragt sich Sebastian Heinzel, als er erfährt, dass sein Großvater im Zweiten Weltkrieg in Russland gekämpft hat. Opa Hans erwähnte diesen Einsatz bis zu seinem Tod mit keinem Wort. Das nimmt der Filmemacher Heinzel zum Anlass, um dorthin zu reisen, wo sein Großvater stationiert war. Dabei stößt er auf ungeahnte Verbindungen zu seinem eigenen Leben und seinen Kriegsträumen, die ihn seit Jahrzehnten verfolgen. Sehen Sie die Dokumentation "Der Krieg in mir" in der ZDF-Mediathek.