Update am Abend : Spurensuche im Einschlagkrater

Heute mal ein ganz regionaler Lichtblick für die Landeshauptstadt von Sachsen: Dresden ist auf der neuen Liste der besten Reiseziele 2023 des bekannten Reiseführers Lonely Planet. In der heute veröffentlichten Online-Liste "Best in Travel 2023" steht Dresden als "Stadt des Aufbruchs" neben Metropolen wie Lima in Peru, Accra in Ghana, Montevideo in Uruguay sowie ganzen Staaten wie Guyana und Albanien.