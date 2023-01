Update am Morgen : Keine Schonfrist in Ramstein

Bei der Post wird weiter gestreikt: Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass Briefe und Pakete mit Verspätung kommen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der Deutschen Post am Donnerstagabend zu Warnstreiks in allen Brief- und Paketzentren auf, auch heute soll den ganzen Tag gestreikt werden. Zuvor war die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten ohne Ergebnis geblieben. "In den folgenden Tagen werden weitere Streiks folgen", kündigte Verdi an. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn.