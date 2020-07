Deutschland hat heute die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Im Zentrum des halbjährigen Vorsitzes stehen die Überwindung der Folgen der Corona-Krise, die Verabschiedung des 1,1 Billionen schweren Sieben-Jahres-Haushalts und der Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien. "Selten waren die Erwartungen an eine Ratspräsidentschaft so groß wie diesmal, selten kann - ja muss - so viel Zukunft in so kurzer Zeit entschieden werden", schreibt ZDF-Hauptstadtstudio-Leiter Theo Koll in seinem Kommentar. Dabei gehe es auch um die Überbrückung der Gräben, die die Corona-Krise in der EU gerissen habe, meint unser Brüssel-Korrespondent Stefan Leifert: