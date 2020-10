die Meldungen zu rechtsextremistischen Tendenzen in Polizei und Bundeswehr gehen in dem aktuellen Rummel um die Covid-19-Erkrankung von US-Präsident Trump etwas unter, doch weiterhin werden fast täglich neue Fälle von Fehlverhalten in Sicherheitsbehörden bekannt. So etwa heute in Dresden, dort wurde ein Polizeibeamter suspendiert, weil er in Chatgruppen mit verfassungsfeindlichen Äußerungen aufgefallen war.