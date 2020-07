Am Donnerstag überwiegen an der Nordsee die Wolken. Sonst beginnt der Tag mit viel Sonne. Ab Mittag werden die Wolken im Norden und Westen dichter. In Schleswig-Holstein kommt Regen auf. Auch an den Alpen kann es Schauer und Gewitter geben. Die Temperatur steigt auf Werte von 18 bis 29 Grad.