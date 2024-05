Update am Morgen: Der Prinz, sein Putschplan und Putin

Guten Morgen,

die Anklage hat es in sich: Sogenannte "Reichsbürger" und Verschwörungsanhänger wollten sich mit Waffengewalt an die Macht putschen. Jetzt müssen sie sich in drei großen Verfahren vor Gericht verantworten. Wer steckt hinter der mutmaßlichen Terrorgruppe?

Als Rädelsführer gilt ein Mann, der dem Namen nach von Adel ist. Heinrich XIII. Prinz Reuß behauptet gern, dass die Bundesrepublik "kein völkerrechtlich souveräner Staat" sei und soll mit Gleichgesinnten auf seinem Jagdschloss Waidmannsheil Putschpläne geschmiedet haben. Zudem erhoffte sich der Prinz wohl Hilfe von Putin.

ZDF frontal (heute um 21 Uhr im ZDF) liegt ein Schreiben vor, in dem Reuß Russland auffordert, ihn bei seinen Umsturzplänen militärisch zu unterstützen. Das klingt nach einer durchgeknallten Durchlaucht, und der Brief wurde wohl auch nie an Putin übergeben. Aber laut den Ermittlungsakten suchten "Reichsbürger" mehrfach den Kontakt zu russischen Diplomaten - und fanden ihn.

Auch deshalb sehen Szeneexperten wie Jan Rathje in den Verschwörungsanhängern eine ernstzunehmende Bedrohung. Zumal sie schon sehr viele Ressourcen, Waffen, Munition, Geldmittel angehäuft haben, so der Politikwissenschaftler im Interview mit ZDF frontal. Sie sind gut organisiert, zu allem entschlossen - und nur einige stehen jetzt vor Gericht. Der Prozess gegen den Prinzen beginnt am 21. Mai in Frankfurt.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

Lage im Nahost-Konflikt

USA: Israel begeht keinen Völkermord in Gaza: Die US-Regierung hat die israelische Führung vor Anschuldigungen in Schutz genommen, sie begehe im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen einen Völkermord an Palästinensern. "Wir glauben nicht, dass das, was in Gaza geschieht, ein Genozid ist", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan.

Türkei und Griechenland streiten wegen Hamas: Griechenland sieht, wie die meisten westlichen Staaten, die Hamas als Terrororganisation, die Türkei nicht. Präsident Erdogan sagte: "Ich sehe sie als eine Gruppe von Menschen, die versucht, ihr eigenes Land zu schützen."

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

USA: Schoigu-Entlassung zeigt Putins "Verzweifelung": Die Entlassung des russischen Verteidigungsministers offenbart aus Sicht der USA die "Verzweiflung" von Präsident Putin über die hohen Kosten des Kriegs in der Ukraine. Lesen Sie hier, über die Die Entlassung des russischen Verteidigungsministers offenbart aus Sicht der USA die "Verzweiflung" von Präsident Putin über die hohen Kosten des Kriegs in der Ukraine. Lesen Sie hier, über die Bewegründe hinter der Entlassung Schoigus

Blinken in Ukraine eingetroffen: Der US-Außenminister ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagmorgen mit einem Nachtzug aus Polen an, ein Treffen mit Präsident Selenskyj ist geplant.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Urteil im Prozess gegen Höcke erwartet: Dem Thüringer Dem Thüringer AfD -Vorsitzenden Björn Höcke wird vorgeworfen, in einer Rede eine verbotene Losung der SA verwendet zu haben. Heute soll das Urteil vom Landgericht Halle gesprochen werden. Eine mögliche Strafe könnte von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe gehen.

Neue EU-Asylreform: Bei ihrem heutigen Finanzministertreffen nicken die EU-Länder voraussichtlich die neuen Regeln des Asylrechts final ab. Zuvor hatte schon das Europaparlament grünes Licht gegeben.

Inflationsrate für Deutschland erwartet: Das Statistische Bundesamt will heute die endgültige Teuerungsrate für April bekanntgeben. In einer ersten Schätzung hatte die Das Statistische Bundesamt will heute die endgültige Teuerungsrate für April bekanntgeben. In einer ersten Schätzung hatte die Inflation bei 2,2 Prozent gelegen.

Umstrittenes Gesetz in Georgien: In dem Land im Südkaukasus findet heute die dritte Lesung und Abstimmung zum umstrittenen Gesetz über Einflussnahme aus dem Ausland statt. Gegen das sogenannte Agentengesetz wird seit Wochen demonstriert. Es wird befürchtet, dass damit die Demokratie ausgehöhlt wird.

Internationale Filmfestspiele in Cannes werden eröffnet: Am Abend wird das berühmte Filmfestival an der Cote d'Azur eröffnet. Die jährlich in Cannes verliehene "Goldene Palme" gilt als wichtiger Preis in der Filmbranche. Es wird ein Treffen der Hollywood-Altstars, bei dem auch ein Film über den Am Abend wird das berühmte Filmfestival an der Cote d'Azur eröffnet. Die jährlich in Cannes verliehene "Goldene Palme" gilt als wichtiger Preis in der Filmbranche. Es wird ein Treffen der Hollywood-Altstars, bei dem auch ein Film über den jungen Donald Trump gezeigt wird - und Ikone Meryl Streep einen Ehrenpreis erhält

Zahl des Tages

3,5 Prozent der Steuerpflichtigen zahlen seit dem Jahr 2021 den Solidaritätszuschlag in voller Höhe. Am 14. Mai 1991 wurde der "Soli" vom Nur noch rundder Steuerpflichtigen zahlen seit dem Jahr 2021 den Solidaritätszuschlag in voller Höhe. Am 14. Mai 1991 wurde der "Soli" vom Bundestag beschlossen. Die Abgabe soll die Kosten der Wiedervereinigung mitfinanzieren. Außerdem wurden aus ihm Infrastrukturprojekte in den neuen Bundesländern bezahlt.

Ein Lichtblick

Die "MS Wissenschaft" legt wieder ab: Heute eröffnet das umgebaute Frachtschiff seine Ausstellung mit dem ersten Stopp in Berlin-Mitte. Seit 2002 schippert das "schwimmende Science Center" im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über Deutschlands Gewässer. An Bord gibt es rund 30 interaktive Exponate, mit denen man aktuelle Forschungsprojekte erkunden kann. Der Eintritt ist kostenlos.

Geschrieben

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis... Intro der Star-Wars-Filme

George Lucas wird heute 80 Jahre alt. Der US-amerikanische Produzent und Regisseur ist vor allem für seine Werke wie der "Star Wars"-Reihe und die Abenteuer rund um den Archäologen Indiana Jones bekannt. 2012 hat er sich weitestgehend aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, nachdem er seine Firma "Lucasfilm" an Disney verkaufte.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.05.2024 | 2:17 min

So wird das Wetter heute

Am Dienstag gibt es wieder viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 20 und 28 Grad. Ab dem Mittag bilden sich im Südwesten Quellwolken, die Schauer und teils kräftige Gewittern mit Starkregen bringen.

Quelle: ZDF

