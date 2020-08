Wer bis jetzt verpasst hat, die Verfilmung des Romans "Unterleuten" von Juli Zeh anzuschauen, hat dazu nur noch kurz die Gelegenheit. Unterleuten ist ein Dorf in der brandenburgischen Provinz, in dem Wende-Gewinner und -Verlierer leben, Ostalgiker, Kapitalisten, zugereiste Städter und Alteingesessene. Als ein Windpark in unmittelbarer Nähe zum Dorf entstehen soll, spaltet das die Bewohner. "Die Verfilmung bleibt nah am Text und ist weitgehend gelungen, auch wenn den Figuren die Komplexität für manche Aspekte des Romans fehlt", so das Fazit von Christine Dössel von der "Süddeutschen Zeitung". (drei Teile à 93 Minuten, verfügbar noch bis 2.9., 23:59 Uhr)