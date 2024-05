Update am Morgen: Rentner heute, Rentner morgen - wer zählt?

Guten Morgen,

überlegen Sie, wann Sie in Rente gehen? Lieber kürzer arbeiten oder doch etwas länger? Die Frage nach dem Renteneintrittsalter beschäftigt auch die Bundesregierung. Die Ampel streitet angesichts knapper Kassen über die Rente mit 63.

Die Rente mit 63 setze Fehlanreize, die man sich nicht leisten könne, schreibt die FDP in ihrem Papier zur "generationengerechten Haushaltspolitik", das sie heute beschließen will. Mittelfristig müsse die Rente mit 63 weg, fordert FDP-Finanzpolitiker Max Mordhorst, 28 Jahre jung.

Der Kanzler erteilt solchen Vorstößen eine glatte Absage: Olaf Scholz nennt die Debatte um ein höheres Renteneintrittsalter "absurd", es gehe um den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Diesen Zusammenhalt gebe es nicht mehr, argumentiert die FDP, wenn Jüngere sich kaum mehr Hoffnung auf eine gute Rente machen könnten.

Der Widerstand der SPD dagegen ist groß. Ihr Wahlversprechen lautete, dass die Rente stabil und sicher sei. Und immer wieder beteuern die Sozialdemokraten, dass mit ihnen auf die Rente Verlass ist. Bei Senioren, einem wichtigen Wählerklientel, will die SPD nicht sparen.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Lage im Nahost-Konflikt

Israel eröffnet neuen Übergang für Hilfsgüter: Der Grenzübergang Erez-West im Norden das Gazastreifens sei für humanitäre Hilfslieferungen geöffnet worden, erklärte die israelische Armee am Sonntag.

Was heute noch wichtig ist

Urteil im Streit um Verdachtsfall-Einstufung der AfD : Das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet, ob die AfD als extremistischer Verdachtsfall eingestuft und damit durch den Verfassungsschutz beobachtet werden kann.

Scholz beim Treffen der nordischen Länder : Der nordische Rat berät in Stockholm über die Sicherheitslage in Europa, die Unterstützung der Ukraine und die Abwehr hybrider Bedrohungen. Mit dabei sind die Regierungschefs von Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island.

: Die Bedrohungslage im Cyberraum sei "besorgniserregend" - davor warnte erst vor wenigen Tagen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Heute veröffentlicht das Bundeskriminalamt gemeinsam mit BSI und Bundesinnenministerin Nancy Faeser das "Bundeslagebild Cybercrime 2023".

Streikauftakt beim Bau: In der Branche starten die angedrohten Streiks. Los geht es heute in Niedersachsen, eine zentrale Kundgebung wird in Osnabrück stattfinden. Ab Dienstag folgen dann punktuell Streiks im gesamten Bundesgebiet.